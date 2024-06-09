Киевский клуб получит 50% с потенциальной перепродажи атакующего полузащитника, напоминает L'Esportiu de Catalunya. Такой пункт был прописан в январе 2023 года, когда Цыганкова продали Жироне всего за 5 млн евро.

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Каталонцев такая ситуация совсем не устраивает. В действующем контракте Цыганкова есть клаусула, которая составляет около 30 млн евро. Заработать всего 15 млн на игроке такого уровня – это мизер.

Именно поэтому руководство Жироны активизировало попытки переподписать контракт с украинцем, повысив клаусулу. Цыганков пока не давал ответа, но настроен оптимистично. 26-летнему хавбеку очень комфортно в клубе, и он с нетерпением ожидает выступления в Лиге чемпионов.

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