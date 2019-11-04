Динамо З – Шахтер: Сабо считает хорватов фаворитами в матче Лиги чемпионов

Бывший игрок и тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями относительно матча 4 тура Лиги чемпионов между загребским Динамо и Шахтером.

"В Загребе будет очень тяжелая игра. Хорваты будут действовать так же, как они играли в Харькове. Шахтеру нужно должным образом подготовиться к такой игре и учесть все ошибки. У Динамо молодые игроки, у Шахтера опытные, они выше классом. Это должно помочь украинской команде.

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Но все-таки преимущество будет на стороне Динамо, потому что Шахтер играет на выезде. В Хорватии всегда сложно противостоять местным командам. Загреб будет фаворитом, но многое будет зависеть от того, как сможет Каштру построить игру своей команды. Можно ожидать и ничью, но, думаю, обе команды будут играть только на победу", – подытожил Сабо в интервью Сегодня.

Напомним, первый поединок в Харькове завершился ничьей 2:2, второй матч состоится 6 ноября.

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