В момент начала полномасштабной войны 23-летний Леонид Лосев находился в Черниговской области в составе Государственной пограничной службы. Сначала он защищал Чернигов, а затем был переведен в Донецкую область, где получил ранение в результате вражеского минометного обстрела.

Щенсны на ЧМ-2022 завершил флеш-интервью фразой "Слава Україні!"

Фанату Динамо ампутировали правую ногу, а защитник Украины нуждался в длительной реабилитации. Динамо, узнав о ранении своего болельщика, выслало за ним из Киева реанимобиль, который доставил Леонида из днепровского госпиталя в одну из столичных больниц.

В Киеве Лосеву сделали еще 8 операций. Сейчас он ожидает изготовления протеза. Динамо взяло опеку над раненым бойцом. Президент клуба Игорь Суркис лично контролирует процесс реабилитации и поможет организовать поездку героя в Германию для проведения протезирования, сообщает официальный сайт Динамо.

Раненого защитника посетили футболисты Динамо – Сергей Сидорчук, Денис Попов и Владислав Кабаев. Игроки передали Лосеву и другим бойцам слова поддержки, футболку с динамовскими автографами и теплую зимнюю форму. После протезирования Леонид нанесет первый удар по мячу в одном из матчей Динамо.

"Спасите Украину": итальянский футболист на ЧМ-2022 устроил акцию протеста во время матча Португалия – Уругвай