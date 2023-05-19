Делегация киевского клуба уже прибыла в Александрию, где сыграет с одноименным клубом.

Матч Александрия – Динамо состоится 20 апреля. Александр Шовковский взял на этот выезд 25 футболистов. Среди них нашлось место Владиславу Ванату. Накануне КДК УАФ дисквалифицировал форварда за сексистские высказывания. Пока киевляне никак не комментировали ситуацию. Похоже, клуб подал апелляцию, поэтому дисквалификация не вступила в силу немедленно.

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Заявка Динамо на матч с Александрией:

Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Сирота, Овчаренко, Тимчик, Дячук, Боль, Малыш, Караваев.

Полузащитники: Гармаш, Буяльский, Лонвейк, Андриевский, Яцик, Царенко, Кабаев, Сидорчук, Рамадани, Бенито, Перрис, Шепелев, Волошин.

Форварды: Ванат, Рамирес.

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