Клуб Лиги 1 Марсель пытался приобрести центрбека киевского Динамо Тараса Михавко.
Во время летнего трансферного окна французский Марсель серьезно рассматривал подписание трансфера игрока Динамо, сообщает журналист Виктор Вацко.
Отмечается, что "бело-голубые" были готовы выплатить за футболиста 15 миллионов евро, однако киевляне оценили своего игрока в 25 млн, после чего французский клуб прекратил переговоры.
К слову, в прошлом сезоне Марсель занял второе место во французской Лиге 1. В текущей кампании Тарас Михавко сыграл 5 матчей за Динамо и забил 1 гол. Контракт 20-летнего защитника с киевским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Михавко в 5 миллионов евро.
