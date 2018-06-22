Динамо вышло из отпуска

Игроки киевского Динамо возвращаются из отпуска в расположение команды.

Футболисты столичного клуба прошли медосмотр перед началом подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

Первыми медицинский центр посетили молодые игроки Динамо: Евгений Смирный, Назарий Русин, Богдан Леднев, Владимир Маханьков, Ахмед Алибеков, Александр Андриевский (вернувшийся из аренды в Зори) и Богдан Михайличенко. Также посетили врачей Максим Коваль (аренда которого в Депортиво тоже подошла к концу), Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Дмитрий Хлебас.

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Легионеры, которые представляют свои национальные сборные на чемпионате мира-2018, а также капитан команды Сергей Сидорчук посетят врачей позже, перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию.