Сегодня, 15 июня, "бело-синие" вернулись к занятиям после непродолжительного отпуска, информирует официальный сайт клуба. Не тренировались под руководством Олега Гусева и Эмилиана Караса сразу 11 динамовцев, которые находятся в расположении сборных на Евро-2020.

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О первых планах рассказал Гусев: "Собрались ребята, которые были в аренде, а также молодые футболисты, которые хорошо себя зарекомендовали в команде U-21 в прошлом сезоне, чтобы подготовиться к первому сбору. 22-23-го июня вернется Мирча Луческу, до этого времени они должны быть готовы хотя бы процентов на 70, так как он хочет лично посмотреть на них в тренировочном процессе и потом определиться, кто нам сможет помочь на сборах. Те футболисты основной команды, которые потратили много сил на протяжении прошлого сезона, и иностранцы – еще в отпуске, они приедут 22-23-го июня и пройдут медобследование, а через 3-4 дня поедем на сбор".

К занятиям приступили, в частности, Артем Шабанов, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко. А вот Виталий Буяльский, который восстанавливается от травмы, просто наблюдал за занятием.

Заметим, Динамо будет проводить сборы в Швейцарии, первый матч в сезоне состоится 24 июля против Шахтера – это будет поединок за Суперкубок Украины.

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