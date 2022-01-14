Игроки Динамо были поделены на 2 группы, которые в течение двух дней должны пройти медосмотр. Первая часть уже прибыла в клинику, а последующая пройдет обследование завтра, 15 января, сообщает официальный сайт киевлян.

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На плановом медобследовании уже появились Андриевский, Бойко, Моргун, Буяльский, Гармаш, Забарный, Караваев, Леднев, Сирота, Сидорчук, Тымчик, Цыганков, Шабанов, Шапаренко, Шепелев. Также игроки сдали тесты на COVID-19 – все результаты отрицательные.

Сегодня вечером динамовцы, проходившие медобследование, проведут тренировку на базе в Конче-Заспе. Другая группа имела еще и утреннее занятие. Также двухразовая работа намечена и на завтра.

Напомним, 17 января команда отправится на сбор в Испанию, где проведет первый этап подготовки к возобновлению сезона. Там Динамо проведет 4 спарринга.

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