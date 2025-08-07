Рух и Динамо встретились в рамках 2-го тура юношеского чемпионата Украины. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Хозяева удачно начали матч и открыли счет уже на 16-й минуте. В первом тайме команды больше не радовали результативными моментами.

Пафос – Динамо: ответный матч квалификации Лиги чемпионов рассудят арбитры из Италии

После перерыва инициативу перехватили киевляне, однако взломать защиту львовян долго не удавалось. Ключевой момент наступил на 78-й минуте – защитник Руха неудачно сыграл в собственной штрафной, сбив игрока Динамо после вбрасывания из аута. Арбитр без колебаний указал на точку, а Осипенко уверенно реализовал пенальти.

Ободренные голом, "бело-синие" продолжили давить и уже через 5 минут провели еще одну результативную атаку, установив окончательный счет – 2:1.

Эта победа позволила команде из Киева возглавить турнирную таблицу юношеского чемпионата с 6 очками после двух туров.

"Клюнул на пустую консервную банку": Телесненко – о стеснительности Динамо, чуйке Протасова и почему надо одолеть Пафос