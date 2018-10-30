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Динамо выразило соболезнования в связи с трагической гибелью президента Лестера

29 октября 15:13 129 Читати українською
Динамо выразило соболезнования в связи с трагической гибелью президента Лестера
Вишай Шривадданапрабха / фото из соцсетей

Киевское Динамо на официальном сайте клуба выразило соболезнования в связи с преждевременной смертью владельца английского Лестера Вишая Шривадданапрабха.

"Бескорыстное служение Вишая Шривадданапрабха футболу принесло выдающиеся успехи клубу, позволило с невиданной доселе силой продемонстрировать – именно в нашей любимой Игре исчезают все границы, именно в ней люди объединяются независимо от гражданства, национальности, вероисповедания.

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Очень успешный бизнесмен из Таиланда Вишай с помощью замечательной команды Лестера в АПЛ доказал, что в современном футболе деньги решают далеко не все. Он подарил футбольному миру надежду.

В эту скорбную и тяжелую минуту мы разделяем ваше огромное горе", – говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

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Напомним, в субботу, 27 октября, вечером после матча против Вест Хэма разбился вертолет президента Лестера. Трагедия произошла неподалеку домашней арены "лис".

Теги
Англия Динамо Киев Динамо Киев Лестер Сити Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха
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