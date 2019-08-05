toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо вылетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов против Брюгге

16:11 157 Читати українською
Динамо вылетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов против Брюгге
Игроки Динамо в аэропорту / Официальный сайт клуба

Вице-чемпионы Украины отправились на свой первый матч нынешней Лиги чемпионов.

 

Сегодня, 5 августа, Динамо вылетело в Бельгию, где проведет первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ против Брюгге, информирует официальный сайт киевлян.

Заявка Динамо на матч Лиги чемпионов против Брюгге – Родригес в составе, звездная молодежь остается в Киеве

Чартерный самолет с динамовской делегацией взял курс на Остенде, откуда автобусом команда доберется до Брюгге. Сегодня вечером на стадионе Ян Брейдель состоятся традиционные предматчевые мероприятия. В 19:30 запланирована пресс-конференция Александра Хацкевича и одного из игроков, а в 20:00 динамовцы опробуют газон арены, на которой завтра состоится игра. Первые 15 минут тренировки традиционно будут открытыми для представителей СМИ.

Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Напомним, матч Брюгге – Динамо начнется завтра в 21:30 по киевскому времени.

blog_ava
"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"
15:40
641
Теги
Лига чемпионов Брюгге - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
5
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук