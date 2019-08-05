Динамо вылетело в Бельгию на матч Лиги чемпионов против Брюгге

Вице-чемпионы Украины отправились на свой первый матч нынешней Лиги чемпионов.

Сегодня, 5 августа, Динамо вылетело в Бельгию, где проведет первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ против Брюгге, информирует официальный сайт киевлян.

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Чартерный самолет с динамовской делегацией взял курс на Остенде, откуда автобусом команда доберется до Брюгге. Сегодня вечером на стадионе Ян Брейдель состоятся традиционные предматчевые мероприятия. В 19:30 запланирована пресс-конференция Александра Хацкевича и одного из игроков, а в 20:00 динамовцы опробуют газон арены, на которой завтра состоится игра. Первые 15 минут тренировки традиционно будут открытыми для представителей СМИ.

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Напомним, матч Брюгге – Динамо начнется завтра в 21:30 по киевскому времени.