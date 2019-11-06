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Динамо вылетело на матч против Копенгагена – травмированный Бойко отправился с командой

12:41 79 Читати українською
Динамо вылетело на матч против Копенгагена – травмированный Бойко отправился с командой
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Делегация Динамо вылетела в Копенгаген на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против одноименного клуба.

 

Киевское Динамо отправилось в Данию, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В Копенгаген киевляне вылетели с 21 игроком в составе. К ним присоединился и травмированный Денис Бойко, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Отмечается, что команда проведет предматчевую тренировку, а в 19:30 начнется предматчевая пресс-конференция.

Напомним, матч Копенгаген – Динамо состоится 7 ноября, начало игры в 20:00.

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