Динамо выйдет из отпуска 24 июня – известны планы киевлян по подготовке к сезону 2019/20

Киевское Динамо разработало план подготовки к сезону 2019/20. Известно, когда "бело-синие" выйдут из отпуска.

Отпуск игроков и тренерского штаба Динамо продлится до 24 июня, сообщает dynamo.kiev.ua. Это касается игроков, которые не были вызваны в свои сборные.

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Футболистам, которые выступали за национальные команды и сборную Украины U-20, надо прибыть в расположение клуба 28 июня.

Сначала игроки пройдут медосмотр, а затем несколько дней будут тренироваться в Конча-Заспе, а уже потом поедут на сбор в Австрию.

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