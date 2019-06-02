Динамо выйдет из отпуска 24 июня – известны планы киевлян по подготовке к сезону 2019/20

Лига чемпионов — 18:46 230
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УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
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"Лунин вернется после 1/8 ЧМ-2019": Шевченко – о подготовке к Сербии и Люксембургу, финале ЛЧ и кадровых вопросахСборная Украины — 18:37 156
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Тоттенхэм – Ливерпуль: Мадрид принял финал ЛЧ иначе, чем Киев – сорвать джек-пот жизни и шокировать ценами на всеЛига чемпионов — 18:30 419
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