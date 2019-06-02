toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Динамо выйдет из отпуска 24 июня – известны планы киевлян по подготовке к сезону 2019/20

19:12 176 Читати українською
Динамо выйдет из отпуска 24 июня – известны планы киевлян по подготовке к сезону 2019/20
Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разработало план подготовки к сезону 2019/20. Известно, когда "бело-синие" выйдут из отпуска.

Отпуск игроков и тренерского штаба Динамо продлится до 24 июня, сообщает dynamo.kiev.ua. Это касается игроков, которые не были вызваны в свои сборные.

Динамо подписало контракт с Кадири, – СМИ

Футболистам, которые выступали за национальные команды и сборную Украины U-20, надо прибыть в расположение клуба 28 июня.

Сначала игроки пройдут медосмотр, а затем несколько дней будут тренироваться в Конча-Заспе, а уже потом поедут на сбор в Австрию.

Александрия – Динамо: киевляне в меньшинстве победили благодаря гению Цыганкова, зрелищная точка в УПЛ сезона 2018/19

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: логический финал ЛЧ 2018/19 – испортил судья, решили оригинальные герои, или 2 приметы работают
03:00
9666
Теги
Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
39
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук