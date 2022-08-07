Воспитанники динамовской школы завоевали очередной трофей – на этот раз на турнире, который проводился в Польше.

Юные динамовцы приняли участие в турнире Young Football Cup, в котором также сыграли 12 команд из Польши, Украины, Испании, Латвии и Литвы.

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Сначала "бело-синие" заняли второе место в группе, проиграв лишь в стартовом поединке. В 1/4 финала Динамо обыграло испанский Леонес в серии пенальти (счет в основное время – 0:0), а в полуфинале победило SMS APR Slesin со счетом 2:0. В финале же соперником стала краковская Висла, которую киевляне разбили со счетом 4:0.

"У нас получилось хорошее начало нового сезона, поскольку в этом учебном году мы провели первый турнир. На этом турнире на групповой стадии мы поделили команду на две части и дали всем ребятам достаточное количество игрового времени, чтобы они как можно лучше себя проявили. Радует не только результат, а также содержание и скорость игры, которую ребята продемонстрировали.

Кроме того, хорошее впечатление произвели новые ребята, которые всего две недели с нами, но очень быстро смогли понять наши требования и уже стали частью коллектива. Но это был только первый шаг в новом учебном году, дальше нас ожидает формат 11х11 и игры с ребятами на год старше, поэтому мы не расслабляемся, а двигаемся дальше", – поделился старший тренер команды Сергей Бондарь в комментарии пресс-службе клуба.

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