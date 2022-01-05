"Считаю, что уровень УПЛ понемногу повышается. Многие команды дают бой лидерам. Конечно, такого еще нет, чтобы явный аутсайдер отбирал очки у фаворита, однако в будущее я смотрю с оптимизмом.

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Уверен, что Металлист, думаю, и Кривбасс, в следующем сезоне тоже помогут отечественному чемпионату стать еще сильнее. Пусть турнирное положение Полесья пока не самое лучшее, но я знаю, что руководство в житомирский клуб пришло серьезное. Они будут идти к своей цели. Если не в этом году, то в следующем команда пробьется в элитный дивизион.

В борьбе за чемпионство отдаю предпочтение Динамо. Киевляне, как мне кажется, в матчах с соперниками, кроме Шахтера, выглядят увереннее. А чемпионство как раз и разыгрывается не в одном-двух матчах, а на протяжении всей дистанции", – цитирует Призетко Команда1.

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