"Настраивать команду на такого соперника, как Динамо, нет необходимости. Напротив, нужно успокоить ребят, чтобы они уверенно вышли на поле и показали футбол, на который мы способны на данном этапе. Уверен, что тренерский штаб Динамо сделал выводы, как и сами игроки. И к этому поединку они наверняка подойдут в лучшей форме, чем были до этого. Потому что видно было, что команда выглядит уставшей.

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Но, опять же, основной обоймы команды не было в этот период из-за матчей сборных, поэтому сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Но психологически, наверное, киевляне понимают, что Динамо располагается далеко не на той строчке, на которой должно находиться", – поделился Шаран в комментарии официальному сайту Миная.

Добавим, что поединок Минай – Динамо состоится уже завтра, 2 октября, начало в 13:00. Команды неожиданно соседствуют по турнирной таблице: закарпатцы имеют 4 очка в активе и 12 место, а Динамо на 1 строчку ниже с 3 пунктами.

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