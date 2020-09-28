Динамо надеется отпустить нападающего Франа Соля на как можно более выгодных для себя условиях.

Трансфер форварда в Тенерифе задерживается из-за новых требований киевского гранда, утверждает журналист Radio Club Tenerife Маной Дасвани.

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Клуб Сегунды рассчитывал закрыть сделку на прошлой неделе, однако возникли определенные проблемы. Сегодня (28 сентября) Тенерифе подготовит новое предложение по Солю в надежде договориться с Динамо. Ранее в прессе говорилось об аренде с правом выкупа.

Добавим, что Соль в сезоне 2020/21 провел лишь 86 минут за Динамо и отметился одним голом – в матче Суперкубка Украины против Шахтера (3:1). Контракт испанца с "бело-синими" рассчитан до лета 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 2 млн евро.

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