На 18-летнего сенегальца также охотились Лилль, Ренн, Страсбур и Андерлехт, утверждает Terrainafrik.

С Кулачем, Бурдой и Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22

Сегодня появилась информация, что Диалло подписал 3-летний контракт с Динамо, хотя официального подтверждения от клуба пока нет. Киевляне еще осенью брали на просмотр талантливого африканца, но тогда он не смог убедить. Прошло несколько месяцев, и чемпионы Украины решили не давать шансов конкурентам.

Добавим, что Диалло воспитывался в академии Дакара, а также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Основные позиции Самбы – атакующий полузащитник и вингер.

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