Новым капитаном киевского клуба станет 30-летний полузащитник Виталий Буяльский, утверждает ТаТоТаке. Андрей Ярмоленко, вероятно, будет одним из вице-капитанов.

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Буяльский находится в структуре Динамо с 2010 года и является одним из самых опытных игроков нынешнего состава. Хавбек отличился 65 голами и 50 ассистами в 299 матчах за первую команду "бело-синих". Из партнеров большим количеством поединков за клуб могут похвастаться только Ярмоленко (345) и Гармаш (361), который одной ногой уже в Осиеке.

Напомним, сегодня Динамо отпустило в Вестерло Сергея Сидорчука, выполнявшего функции капитана с 2017 года.

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