За этот период Динамо провело шесть матчей в рамках УПЛ, одержав 5 побед (над Вересом (4:0), Зарей (2:1), Минаем (2:0), Десной (4:0) и Колосом (7: 0), а также сыграв вничью с Ингулцом (1:1).

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После каждой игры в клубных соцсетях проводились голосование за лучшего игрока матча. По итогам всех августовских опросов была сформирована тройка номинантов на звание игрока месяца. В нее попали Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Илья Забарный.

В финальном голосовании приняли участие более 4,5 тысячи респондентов, отдавших абсолютное большинство голосов – 87% – за Виталия Буяльского, сообщает официальный сайт Динамо. Николай Шапаренко набрал 10% голосов, а Илья Забарный – 3%.

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