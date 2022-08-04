Подопечные Мирчи Луческу в польской Лодзи праздновали минимальную победу над австрийцами. Единственным голом отличился 30-летний игрок сборной Украины.

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После поединка в официальном Telegram-канале Динамо состоялось голосование за лучшего игрока. В нем приняло участие более 5 тысяч болельщиков, большая часть из которых (52%) отдала свой голос за Александра Караваева. Второе место в опросе занял Георгий Бущан (21%), третье разделили между собой Владислав Дубинчак и Николай Шапаренко (по 10% голосов), информирует сайт киевлян .

Заметим, что встреча со Штурмом стала особенной для Караваева. Во-первых, он провел свой 50-й матч в еврокубках. Во-вторых, стал автором юбилейного 30-го гола Динамо в поединках с австрийскими командами в европейских турнирах.

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