Динамо выбирало между Вернидубом и Михайличенко – Цыганык объяснил, почему киевлян возглавил последний

Журналист Игорь Цыганык рассказал, как Динамо выбирало преемника Александра Хацкевича во главе команды.

"Я искренне буду болеть за Юрия Вернидуба в Беларуси. Потому что он мне симпатичен как человек, как тренер. Думаю, что у него впереди еще богатая тренерская карьера, и он сможет вернуться в Украину, где потренирует достаточно сильную команду.

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Уже неоднаразово говорилось о том, что Вернидуб был в шорт-листе Динамо на должность главного после увольнения Хацкевича. Тогда все рассматривалось между двумя кандидатурами: Вернидубом и Михайличенко. Отдали предпочтение последнему, который является динамовцем, киевлянином из крови и костей.

А Вернидуб не разочаровался сильно, а поехал доказывать свою квалификацию в Беларусь, и несмотря на плохой старт, команда пока хороший футбол демонстрирует. Желаю Шахтеру выиграть чемпионат Беларуси", – отметил Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

Напомним, Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019 после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге. Несмотря на победу в Кубке Украины результаты "бело-синих" в текущем сезоне не впечатляют – киевляне рискуют не занять второе место в чемпионате.

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