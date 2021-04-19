Динамо проводит масштабную модернизацию игровых и тренировочных полей. Со вторника начнется реконструкция газона стадиона Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает пресс-служба клуба.

Динамо начало реконструкцию тренировочных полей по указанию Луческу

"Современные технологии позволяют улучшить качество игровых и тренировочных полей, чем мы и занимаемся. Сейчас на клубной базе работают с двумя полями – первым и шестым", – сказал первый вице-президент Динамо Виталий Сивков.

К слову, несколько дней назад Шахтер официально подтвердил планы по замене газона на НСК Олимпийский, на котором проводят домашние матчи оба украинских гранда.

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