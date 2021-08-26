"Через 7-10 дней Каргбо начнет бегать, набирать форму. Думаю, через 1,5-2 месяца он будет в строю. Что касается его ситуации, то у него есть предложение о переходе в другой зарубежный клуб, есть команда, которая в нем заинтересована. Если бы Ибрагим был сейчас полностью здоров, думаю, этот переход состоялся бы в летнее межсезонье.

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Однако спешить сейчас мы не имеем права. Каргбо должен сначала восстановиться, набрать форму, а потом будет видно. Трансферы любят тишину, поэтому пока надо подождать полного выздоровления футболиста, который в прошлом сезоне получил серьезную травму", – заявил Селюк в комментарии Meta-ratings.

Напомним, Каргбо присоединился к Динамо в 2019-м, подписав контракт на 3,5 года. Прошлый сезон провел на правах аренды в Олимпике и успел в 21 матче забить 3 гола, пока не сломал ногу.

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