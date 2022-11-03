"Что должно доказывать Динамо в игре с Фенербахче, которая ничего не решает? Самое важное – сыграть для своих болельщиков. К тому же не стоит забывать о престиже клуба и коэффициенте национальной ассоциации. Сейчас для украинцев каждая победа во всех областях дает позитив нашим воинам.

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Много ли шансов у киевлян на положительный результат в игре с Фенербахче? Сложный вопрос. Динамо всегда было именем в Европе, но сейчас этого не скажешь. Думаю, здесь все дело в психологии. Когда нет результата – начинается давление от прессы, болельщиков. Возможно, и в раздевалке есть недоразумения. Однако я уверен, что Динамо выберется из этого кризиса.

В начале сезона Фенербахче возглавил новый опытный наставник. Динамо летом обыграло стамбульцев, но сейчас это уже другая команда. Жорже Жезуш привнес в турецкую команду европейский менталитет – игроки Фенербахче стали дисциплинированнее. Для киевлян это будет однозначно сложный поединок", – поделился Ковалец Рейтинг Букмекеров.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Кракове состоится последний еврокубковый матч Динамо в этом сезоне – в 6 туре группового этапа Лиги Европы киевляне сыграют с Фенербахче. Начало встречи в 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матча Лиги Европы