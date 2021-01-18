Как известно, киевляне могли потерять одного из спарринг-партнеров в ОАЭ. Солигорскому Шахтеру, как и всем белорусским клубам с господдержкой, запретили проводить собрания за рубежом.

Динамо может потерять спарринг-партнера – белорусским клубам с господдержкой запретили зарубежные сборы

По информации телеграмм-канала Динамо Киев Inside, в клубе Романа Григорчука "бело-синих" заверили, что Шахтер готовится к вылету в ОАЭ. Соответственно, запланированые товарищеские поединки должны состояться.

Заметим, кроме спарринга с "горняками", Динамо еще проведет три контрольных матча: с Легией (сегодня, 18 января, в 15:00), с Аджманом (22 января в 16:15) и еще одним клубом, название которого сообщат позже.

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