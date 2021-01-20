Киевское Динамо продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника Гекена и сборной Швеции Далехо Ирандуста.

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По сообщению издания Sportbladet, киевляне готовы предложить за 22-летнего футболиста ту же сумму, которую за него дает Гронинген – около 1,4 млн евро. Шведы якобы уже приняли предложение нидерландцев, однако киевляне "ударили" с другого фланга.

"Бело-синие" предложили самому Ирандусту очень выгодные условия и готовы платить ему в два-три раза больше, чем Гронинген. Речь идет о сумме почти в 400 тысяч евро за сезон. Сам футболист пока отказывается комментировать слухи.

К слову, еще одним клубом, который предметно интересуется шведом, является французская Тулуза.

Напомним, контракт футболиста с Гекеном действует до 31 декабря 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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