Киевское Динамо уже в эти выходные должно сыграть свой выездной матч УПЛ с Рухом, но задержится во Львове.

Матч Динамо и Руха в рамках УПЛ запланирован на 29 марта, поэтому киевляне должны в пятницу прибыть во Львов. Однако после игры "бело-синие" не вернутся в Киев, а останутся в городе Льва, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Дело в том, что уже 2-го апреля должен состояться матч 1/4 финала Кубка Украины Рух – Динамо. Именно поэтому тренерский штаб Динамо принял решение не возвращаться в Киев после первой встречи со львовянами. В столицу Украины "бело-синие" вернутся 3 апреля, а до этого будут жить и тренироваться во Львове.

Стоит отметить, что оба матча Рух – Динамо состоятся на Арене Львов, начало в 18:00.

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