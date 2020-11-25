Команда Мирчи Луческу явно не может занести в свой актив второй тайм поединка против "сине-гранатовых". В ворота Георгия Бущана влетели 4 мяча.

"Бело-синие" выстояли в первом тайме матча с Барселоной, но после перерыва посыпались. Георгий Бущан сразу 4 раза доставал мяч из сетки собственных ворот – забивали Дест, Брейтуэйт (дважды) и Гризманн.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Динамо пропустило 4 гола за тайм в еврокубковом матче впервые за 20 лет. 10 октября 2000-го команда Валерия Лобановского уступила Андерлехту 2:4. Тогда киевляне пропустили 4 раза еще до перерыва, информирует Tribuna.

Заметим, что в том розыгрыше Лиги чемпионов Динамо набрало 4 очка и занял последнее место в группе G, пропустив вперед ПСВ, Манчестер Юнайтед и Андерлехт.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

Динамо – Барселона: Месси лишний, удивительный украинец, вылет из ЛЧ – 20-летний Дест и скромные дебютанты сотворили ад