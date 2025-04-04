Динамо возглавило интересный рейтинг клубов мира – киевляне третьи по другому показателю
Киевский клуб получил лидерство в мировом рейтинге благодаря воспитанникам.
Динамо возглавило рейтинг команд по доле игроков, которые являются воспитанниками и представляют ту же страну, что и клуб. Соответствующее исследование провел Международный центр спортивных исследований (CIES), охватив период с 25 марта 2024 года по 25 марта 2025-го.
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По этому показателю киевский клуб стал лучшим в мире – 58,8% игроков Динамо являются украинцами, прошедшими академию клуба. Вторую строчку заняла словацкая Жилина, третье место досталось парагвайскому Либертаду.
Если же учитывать также количество легионеров в составе, то по совокупному индексу Динамо оказалось на третьем месте, уступив лишь колумбийским Энвигадо и Атлетико.
Напомним, в текущем розыгрыше УПЛ киевляне лидируют в турнирной таблице, имея 54 очка.
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