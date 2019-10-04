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Динамо вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы по интересному показателю

16:40 159 Читати українською
Динамо вошло в пятерку лучших клубов Лиги Европы по интересному показателю
Лугано – Динамо – 0:0 / Reuters

Киевский клуб, несмотря на ничью в матче второго тура Лиги Европы против Лугано (0:0), установил очередное достижение в евротурнире.

 

Украинский клуб вошел в пятерку лучших команд Лиги Европы по количеству точных передач, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Киевляне за два матча сделали 1052 точных передачи, что является четвертым результатом евротурнира. Больше только у Севильи (1394), Манчестер Юнайтед (1162) и Бешикташа (1156).

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Кроме того, подопечные Алексея Михайличенко находятся среди лидеров по проценту точности пасов – 87%. Это тоже четвертый показатель среди всех клубов Лиги Европы. Точнее киевской команды в передачах были только Севилья, Манчестер Юнайтед и Партизан. Также Динамо четвертое по среднему показателю владения мячом за игру – 63 процента. Именно столько же имеет итальянская Рома.

В следующем матче Лиги Европы Динамо принимает Копенгаген. Поединок состоится 24 октября в 22:00.

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