Динамо принимает Ворсклу в рамках 9-го тура УПЛ. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартует в 13:00. "Бело-синие" впервые в сезоне проведут домашний матч в Киеве. Команда Луческу выдала провальный старт сезона и находится на 8-й строчке с 9 очками в активе. Ворскла завоевала на два очка меньше, расположившись на 11-й позиции в турнирной таблице.

Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ

Джастин Лонвейк дебютирует в стартовом составе команды Мирчи Луческу. Он в центре поля будет играть рядом с капитаном команды Сергеем Сидорчуком.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Ворскла доступна на 2+2 и в этой новости на "Футбол 24".

Составы команд:

Динамо: Нещерет – Кендзёра, Попов, Сирота, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Шепелев, Пэррис, Ванат, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Кулач, Диалло, Авраменко.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр, Челядин – Сефери, Юрченко, Бацула – Марисон.

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Яворский, Фелпе, Олейник, Тотре, Степанюк, Козыренко, Кулаковский, Кравчук, Ричардс.

Динамо – Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ 23 10 2022