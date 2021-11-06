Динамо – Ворскла: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Динамо и Ворскла встречаются в 14-м туре чемпионата Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Лидер УПЛ 2021/22 против одного из главных претендентов на бронзу. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команды перед отчетной дуэлью разделяли 10 очков. Полтавский клуб – удобный соперник для динамовцев, выигравших 9 очных поединков подряд. В родных стенах киевляне на внутренней арене непобедимы. В рамках Премьер-лиги лишь Шахтер сумел отобрать у команды Луческу очки на НСК Олимпийский.
Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони
Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Рамирес
Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, Пуцлин, Якубу, Кане – Рангел, О. Тилль – Степанюк