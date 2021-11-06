Лидер УПЛ 2021/22 против одного из главных претендентов на бронзу. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команды перед отчетной дуэлью разделяли 10 очков. Полтавский клуб – удобный соперник для динамовцев, выигравших 9 очных поединков подряд. В родных стенах киевляне на внутренней арене непобедимы. В рамках Премьер-лиги лишь Шахтер сумел отобрать у команды Луческу очки на НСК Олимпийский.

Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Рамирес

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, Пуцлин, Якубу, Кане – Рангел, О. Тилль – Степанюк