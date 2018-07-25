Динамо минимально обыграло Ворсклу

Динамо в первом туре УПЛ за пустых трибун одержало победу над Ворсклой, воспользовавшись ошибкой голкипера Богдана Шуста.

Матч между Динамо и Ворсклой проходил в сложных условиях. Мало того, что трибуны были пустые из-за очередного бана, так и на поле лил неистовый дождь. В соответствии с такими реалиями прошел и первый тайм – много беготни, борьбы, фолов (2 желтых карточки за тайм – not bad), но минимум моментов.

Ворсклу это устраивало – полтавчане неплохо перестраивались и бегали в контратаки, однако киевляне просто шикарно их прессинговали. В конце концов, именно прессинг Динамо привел к голу: на 33-й минуте Шуст замешкался с пасом, Артем Беседин с легкостью его обокрал и пробил по воротам! Ардин Даллку пытался вынести мяч с линии, но только прикоснулся к нему и оформил автогол. Ворскла могла отыграться на 43-й минуте, однако прямой удар Кулача со штрафного полетел точно в руки Денису Бойко.

Второй тайм получился еще более скучным, чем первым. К последним 15 минут команды почти ничего не создали: единственный удар в створ ворот к тому времени сделал Кравченко с дальней дистанции – по центру и в руки Бойко. Ворскла имела реальный шанс отыграться на 74-й минуте, когда Марьян Мысык из пределов штрафной мощно пробил в ближний угол – Бойко парировал! Киевляне же свой голевой момент сумели создать аж на 87-й минуте, когда Вербич раскрутил защитников в штрафной и вырезал на голову Шапаренко – Николай метров с пяти умудрился пробить выше ворот. На большее команд не хватило – финальный свисток зафиксировал минимальную победу Динамо.

Таким образом, динамовцы набрали первые три очка в чемпионате. Сейчас они находятся на шестой строчке в турнирной таблице, в то время как Ворскла с нулем в графе очков и голов опустилась на девятое место. Впрочем, это только первый тур.

Чемпионат Украины 2018/2019, 1-й тур

Динамо – Ворскла – 1:0

Гол: Даллку, 33 (автогол)