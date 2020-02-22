Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 19-го тура УПЛ принимает Ворсклу. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Вот мы и дождались возвращения украинского чемпионата. Куча голов, эффектные финты, ожесточенные противостояния, интересные тренерские ходы и прекрасные решения арбитров – всё это вы сможете увидеть в параллельных матчах европейских лиг, а мы любим УПЛ не за это. Мы любим УПЛ за особый путь, рок-н-ролл, фатализм и скандальчики. Ну, и просто за то, что это украинский футбол. Все эти пункты очень характерны для поединка Динамо против Ворсклы.

Матч пройдёт без зрителей из-за знаменитого недоразумения между защитниками пятнистых сов и Тайсоном, но киевляне воспользовались пунктом в регламенте, который позволяет привести на трибуны воспитанников местных футбольных школ в возрасте до 14 лет в сопровождении тренеров и определенных функционеров. УАФ согласилась, но попросила список тех, кто посетит поединок, после чего Динамо выкатило письмо с претензиями – клубу не понравилось, что федерация не позволяет привести ещё и детей, родителей и учителей из обычных школ. Чиновники же ответили, что удовлетворили ровно то, что киевляне просили с самого начала. Словом, классическая война Динамо с УАФ продолжается.

С Ворсклой всё проще – активы президента клуба Константина Жеваго арестованы, сам он в бегах. Никто не знает, что будет в будущем, но усилиться и провести сборы удалось. Пока и за это можно поблагодарить.

Сборы Динамо

Киевляне провели два очень интенсивных сбора в Турции, сыграв аж 12 матчей. Соперники были далеко не самые сильные – Тобол, Борац Баня, БАТЭ, Стрёмсгодсет, Легия, Олимпия, Хайдук, Динамо Брест и тому подобное. В каждом из сборов команда проводила по 6 матчей за 10 дней на фоне очень высоких нагрузок, которые стали основным лейтмотивом тренировок Михайличенко.

Больше всего выделялись Русин (4 гола), Буяльский (3 ассиста), Дуелунд, Пиварич и Де Пена, в то время как Цыганков снова пропустил значительную часть сбора из-за мышечной травмы. Совсем не впечатлил Шапаренко, который не очень удачно выбирал зоны, а Кадар вообще был переведён в дубль. Также ничего интересного не показал Соль.

Основной уклон Михайличенко сделал на прокачку физики, однако в игровом плане Динамо не продемонстрировало ничего значимого. В действиях киевлян всё так же прослеживается неслаженность работы в центре поля, уязвимость под высоким прессингом и некоторая спонтанность в атакующих действиях. Всё это вылилось в четыре гола от Тобола, ничью с БАТЭ и очень слабый матч против Хайдука, в котором хорваты выглядели быстрее и значительно лучше перепасовывались.

В целом, имеем типичный сбор Динамо с типичными ожиданиями. Команда в весенней части сезона будет давить на соперников физической готовностью и кадровым многообразием, но встречи против серьёзных соперников вроде Зари или Шахтера все так же заставляют смотреть в будущее с тревогой. Правда, киевляне всё равно уже проиграли золото, а проиграть ещё и серебро будет слишком трудно – даже при всей симпатичности Зари.

Сборы Ворсклы

Полтавчане вообще не знают, протянут ли до конца сезона, но вырваться на сборы команде Юрия Максимова удалось. "Зелёно-белые" провели всего 7 матчей против ноунеймов из Сербии, Польши, Узбекистана и даже Косово – выиграть удалось только раз, но и проиграла команда столько же. Другие матчи завершились вничью и продемонстрировали огромные пролемы как в нападении, так и в защите – ворскляне за все сборы забили лишь семь голов, пропустив аж девять.

Из интересных футболистов можно отметить 23-летнего Дмитрия Щербака, который перешёл в клуб из Нижнего Новгорода и забил на сборах два гола. В целом же, ничего нового Ворскла не продемонстрировала. Пока она остаётся одним из двух претендентов на вылет.

Кадровая ситуация

Трансферная кампания киевлян не отличалась яркостью. Футболистов под основу не покупали, хотя бельгиец Ибрагим Каргбо понравился тренерскому штабу первой команды – в любом случае, в последующие полгода он не сможет выступать киевлян. Зато Динамо избавилось от целого вагона ненужных исполнителей – клуб покинули Гармаш, Сидклей, Гонсалес, Самбрано, Жерсон и Кравченко, а Кадара перевели в дубль.

Проблемой перед матчем против Ворсклы остаётся форма Виктора Цыганкова, который пропустил второй сбор и вернулся в общую группу 10 дней назад. Также повреждение получал Шабанов, но он вернулся в общую группу ещё в начале февраля. На прошлой неделе её пополнил и Бурда, однако Никита сам говорит, что ему для восстановления нужен ещё хотя бы месяц. В любом случае, матч против Ворсклы и сезон УПЛ в целом не столь важны и сложны для Динамо, чтобы переживать из-за проблем лидеров.

Что касается Ворсклы, то здесь не всё так плохо, как можно было бы подумать. Полтавчане приобрели Кулача, Степанюка, Опанасенко и Щербака, а также хорватского хавбека Пуцлина. Из серьёзных кадровых потерь можно отметить только уход Коломойца и Петровича, которые покинули команду вместе с Сакивым, Хебаем, Очигавой и Мазуром. Стоит также отметить, что матч против Динамо пропустят Луизао и Скляр – у них дисквалификация.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шапаренко, Буяльский, Вербич – Русин

Ворскла: Ризнык – Опанасенко, Баенко, Чеснаков, Пердута – Кравченко, Сапай – Ребенок, Габелок, Кулач – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Как правило, делать прогноз на первый матч года непросто, ведь товарищеские встречи на сборах проводят лишь для отработки идей, схем, налаживания связей и тому подобное. Истинное положение команд в этот период понять трудно, но не в случае с матчем Динамо против Ворсклы. Тут всё очень просто – киевляне точно выиграют этот поединок.

Даже несмотря на все проблемы на сборах, "бело-синие" провели больше игр и очень сильно поработали над физикой, так что просто перебегать вице-чемпионов не получится. 29 голов киевлян и 7 забитых мячей Ворсклы также о многом говорят – как отрицательная разница голов у полтавчан. Да и в целом команды просто несопоставимы по потенциалу.

Любой результат, кроме убедительной победы Динамо с разницей в два мяча, будет неудачным для подопечных Михайличенко, хотя разгрома, возможно, и не случится – не те кондиции.