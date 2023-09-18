Динамо в рамках 7-го тура чемпионата Украины принимает Ворсклу. Стартовые составы и ссылки на видеотрансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 7-го тура УПЛ 2023/24 Динамо – Ворскла начнётся в 17:00 по киевскому времени. Трансляция матча пройдёт на канале 2+2. Видеотрансляция также доступна на ютуб-каналах Динамо и FootballHub, а также в этой новости на "Футбол 24".

Сергей Сидорчук покинул Динамо, поэтому оставался открытым вопрос о новом капитане команды. Фаворитом казался Андрей Ярмоленко, однако повязку получил Виталий Буяльский – об этом информирует официальный сайт клуба.

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Стартовые составы

Динамо:

Ворскла:

Динамо – Ворскла: анонс матча УПЛ