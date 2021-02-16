"На Соля Динамо не рассчитывает вообще. Не рассчитывает. Игрок переходит из команды, которая лидирует в чемпионате и играет в еврокубках, в Сегунду.

"Не хочу создавать напрасных надежд": Соль настроен остаться в Тенерифе, где возродился после динамовского ужаса

У Динамо есть Беседин, есть Супряга и молодой Ванат", – сказал журналист в своей авторской программе Цыганык LIVE.

Напомним, Тенерифе арендовал у Динамо Франа к завершению нынешнего сезона. В январе 2019-го киевляне заплатили за испанца 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне Сегунды Соль провел 21 матч, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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