Динамо встречалось с Александрией всего несколько дней назад, приехав на КСК Ника и выцарапав тяжелую победу в Кубке. Тогда Александр Шовковский позволил дебютировать Захарченко, Тиаре, Моргуну и Шоле – да и в целом состав был полурезервным. Казалось, что на матч чемпионата киевляне выставят значительно более мощный состав, однако тренер ограничился возвращением в основу Михавка, Герреро и Караваева. Огундана и Шола начали в старте.

Динамо может вернуться в Лигу Европы из-за дисквалификации Маккаби – спортивный юрист раскрыл детали

Кстати, о старте. Киевские фаны увидели первый гол уже на 11-й секунде, причем забил воспитанник клуба. Вот только вперед вышла Александрия – это Булеца завершил быструю комбинацию, мощно зарядив в дальний угол метров с 25-ти. Стоит вспомнить, что именно Сергей сравнял счет в кубковом поединке, выполнив "сухой лист" с углового.

Динамо пришло в себя аж через 15 минут, но взялось за соперника по-взрослому. На 16-й минуте Волошину ворвался на правый край штрафной и пробил в ближний угол (Долгий парировал), а на 20-й Бражко качнул нескольких защитников в этой же зоне – и закрутил мимо дальней девятки. На 31-й же минуте отличиться мог Михавко, который замыкал навес Михавка, однако сфера пролетела над перекладиной (а лайнсмен заметил офсайд).

Невероятный момент "бело-синие" упустили на 32-й минуте. Волошин прорвался в штрафную и покатил вдоль линии вратарской, отыграв голкипера. Герреро осталось попасть в пустые с метра – впрочем, нападающий умудрился срезать мяч в Шолу, который бежал левее. От Огунданы сфера срикошетила в небо!

Александрия мгновенно могла наказать за расточительность. Кулаков зацепился за скидку от Булецы, вошел в периметр и вколотил с правого края низом. Получилось точно по позиции Моргуна. В конце концов, на 40-й минуте гости не выдержали, хотя им немного не повезло – Бражко принял вброс с аута и подал на дальнюю штангу, но попал прямо под нее в ворота. 1:1!

Динамо пыталось добить Александрию тут же. На 45-й минуте Караваев прорвался по правому флангу и подал на дальнюю часть штрафной, а Шола выстрелил с лету. Мяч прошел рядом с дальней штангой! На 45-й же минуте Бражко бахнул из центра после розыгрыша стандарта, отправив мяч в руки Долгому.

Команды ушли отдыхать при ничейном счете. Александр Шовковский в раздевалке выпустил Бленуце вместо Герреро – и едва не угадал. Уже на 55-й минуте скандальный новичок пробивал в дальний угол с паса Караваева, однако Долгий выполнил красивый сейв.

На 61-й же минуте Динамо заработало пенальти. Беиратче сбил Пихаленка в собственной штрафной площади. Арбитр указал на "отметку", а сам пострадавший провел наказание – Долгий почти дотянулся до удара Александра, но не спас. 2:1! Киевляне вырвались вперед.

Казалось, что в игре наступил перелом, однако "бело-синие" не смогли дожать Александрию. Точно так же, как и после первого забитого в кубковой встрече. Команда вообще перестала обострять, хоть и доминировала. Выход Буяльского, Ярмоленко и Яцыка ничем не помог – моменты исчезли. "Бело-синих" успокаивало только отсутствие остроты со стороны "аграриев".

Они настолько успокоились, что пропустили на 86-й минуте. Михавко ошибся с пасом на Биловара (тот вообще не понял Тараса), а Булеца перехватил мяч в опорной зоне и протащил на чужую треть. Далее последовал пас на правый фланг – свежий Туати принял его, вошел в штрафную, переиграл Дубинчака и пробил в ближний угол. 2:2!

И все! На этом матч де-факто завершился. Удаление Жонатана на 5-й компенсированной уже не могло помочь чемпиону, которому так и не удалось создать момент после гола Туати. В итоге, киевляне расписали вторую подряд боевую ничью в чемпионате – вслед за Оболонью динамовцев опозорила Александрия.

Динамо нужны глобальные изменения – Ребров, Йовичевич и еще три варианта на замену Шовковскому