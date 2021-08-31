Киевский клуб добавил к своей заявке на УПЛ 17-летнего Титас Бузаса, сообщает официальный сайт турнира.

Динамо объявило о трансфере Витиньо

Динамовцы летом подписали литовского полузащитника и ожидалось, что игрок будет выступать за команду U-19. На родине Титас выступал за клуб Дайнава, а также пробовал свои силы за границей – в юношеской команде португальского Белененсеша.

Напомним, после 6-ти туров УПЛ Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на три очка.

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