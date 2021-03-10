Трехкратные полуфиналисты турнира против лидера чемпионата Украины, который оказывался в шаге от финала ЛЕ однажды. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Вильярреал на "Футбол 24", стартует в 19:55. Встреча старых знакомых. Впервые киевляне сыграли с "Желтой субмариной" еще в Кубке УЕФА. Тогда, в далеком 2005 году динамовцы сначала разошлись миром 0:0, а в гостях уступили 0:2, поэтому не смогли пробиться в 1/8 финала. Те поединки должен хорошо помнить нынешний помощник Луческу Олег Гусев, который провел на поле все 180 минут.

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Не менее интересны воспоминания и Унаи Эмери. Тренер-рекордсмен Лиги Европы по количеству сыгранных матчей и выигранных трофеев уступил Динамо Юрия Семина в 2009 году. Экс-наставник Севильи, ПСЖ и Арсенала тогда тренировал Валенсию, а киевляне прошли дальше после двух ничьих благодаря правилу выездного гола, после чего добрались до 1/2. Впоследствии Эмери взял своего рода двойной реванш. Сначала одолел Днепр Маркевича в решающей битве ЛЕ-2015, а спустя год не пустил Шахтер Луческу в финал Лиги Европы 2016.

Динамо – Вильярреал: где смотреть матч ЛЕ

Встреча в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Динамо – Вильярреал онлайн можно на MEGOGO (Volia Football HD 1), а также oll.tv. Прямая трансляция также состоится на телеканале "Футбол 1", где в 19:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск".

Киевский клуб не может похвастаться успешными выступлениями против представителей испанской Примеры. За 29 матчей всего 5 побед и сразу 14 поражений. Актуальная безвыигрышная серия Динамо против пиренейцев дошла до 16 игр, из которых 9 проиграны. То же касается и домашних матчей, где не удавалось бить испанские команды вот уже 8 раз подряд. Последняя победа случилась еще в прошлом веке усилиями Шевченко и компании в четвертьфинале ЛЧ против Реала. С другой стороны история показывает, что побеждать испанцев не обязательно. Эмери, как никто другой, знает об этом.