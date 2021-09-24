Родной клуб Артема Милевского не оставил без внимания его прощание с футболом.

Пресс-служба Динамо в клубных соцсетях опубликовала специальную инфографику, иллюстрирующую карьеру Милевского в Киеве.

Милевский эмоционально попрощался с футболом – экс-звезда Динамо написал письмо себе 15-летнему

"Спасибо за все, легенда Успехов", – говорится в сообщении под соответствующим фото.

Напомним, Милевский стал звездой, выступая в составе киевского Динамо. С 2003 по 2013 годы Артем сыграл за киевлян 235 матчей, в которых отметился 81 голом и 54 ассистами.

Последней командой форварда был Минай, который он покинул в июле 2021 года. Также он выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест.

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