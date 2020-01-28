Динамо вернулось в Украину после первого турецкого сбора

Киевское Динамо завершило первый этап подготовки к весенней части сезона.

Проведя последний контрольный матч на первом сборе против Кайрата (2:0), делегация Динамо вернулась в Киев. Около 18:00 чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба киевлян.

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Исключение составили несколько легионеров, которые в столицу Украины не полетели и проведут предоставлены выходные по своему графику. Кроме того, ряд игроков присоединились к команде U19, которая готовится в Белеке в поединке плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского Динамо.

Подопечные Алексея Михайличенко получат два дня отдыха, после чего, 31 января, вновь соберутся вместе. Команда будет два дня тренироваться на базе Динамо, а 2 февраля отправится в уже знакомый турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.

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