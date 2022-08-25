Динамо после неудачи в Лиге чемпионов должно переключаться на внутренние соревнования.

Вчера киевляне вернулись из Лиссабона в Жешув, а оттуда добрались до Украины, информирует официальный сайт клуба.

Динамо гарантировано будет в первой корзине жеребьевки ЛЕ – команда Луческу избежит МЮ, Зинченко и других грандов

В составе делегации был и Томаш Кендзера. Единственного легионера Динамо сватали в Лилль, однако пока он сохраняет верность "бело-синим". Сегодня команда Луческу уже начинает подготовку к ближайшему матчу УПЛ против СК Днепр-1, который пройдет 28 августа на Арене Львов. Временным пристанищем для столичного гранда станет учебно-тренировочная база Руха.

Добавим, что завтра Динамо узнает своих соперников в группе Лиги Европы. Жеребьевка состоится в Стамбуле, начало – в 14:00 по киевскому времени.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом