Делегация "бело-синих" успешно добралась до Киева и продолжит подготовку к возобновлению сезона уже в родном городе.

Основная, молодежная и юношеская команды Динамо чартерным рейсом прилетели в столицу Украины после одиннадцати дней на сборе в Турции. Тренерский штаб предоставил футболистам один день отдыха, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Уже 10 февраля киевляне продолжат подготовку к весенней части УПЛ и поединкам Лиги Европы против Брюгге, которые состоятся 18 и 25 числа. А вот первый официальный матч года команда Мирчи Луческу сыграет уже 13 февраля против Олимпика.

Напомним, 8 февраля Динамо разгромило БАТЭ в последнем контрольном матче на сборах со счетом 5:2.

Динамо разбомбило БАТЭ – 7 голов и парочка шедевров в последнем матче перед возобновлением сезона