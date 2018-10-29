Динамо вернулось в Киев после победы над Ренном

Киевское Динамо успешно прибыло в Киев после первой победы в Лиге Европы 2018/19. Завтра киевляне начнут подготовку к следующему поединку против Львова.

Около 15:00 по киевскому времени Динамо успешно вернулось в столицу Украины. Сегодня у команды выходной, а уже завтра киевляне начнут подготовку к поединку 13 тура УПЛ против Львова, сообщает Динамомания.

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Напомним, вчера киевляне одержали первую победу в Лиге Европы 2018/19. Подопечные Хацкевича на выезде победили Ренн и вместе с Астаной набрали по 5 очков, благодаря чему возглавляют группу K.

Поединок Динамо – Львов начнется в воскресенье в 17:00. После 12 туров УПЛ Динамо отстает от Шахтера на 2 очка. К слову, в матче первого круга Динамо одолело Львов только благодаря голу на последних минутах поединка.

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