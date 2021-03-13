Киевское Динамо определилось с перечнем игроков, которые смогут сыграть против Зари в матче 18-го тура УПЛ.

Мирча Луческу взял 23 игроков в Запорожье на выездной поединок против Зари, сообщает официальный сайт Динамо. Отметим, что к команде присоединится вратарь дубля киевлян Валентин Моргун, который сегодня, 13 марта, выступал за вторую команду. Также отметим, что Дуелунд не отправился с Динамо, причины этого не называются.

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Голкиперы: Бущан, Бойко.

Защитники: Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Миколенко, Сидклей, Тимчик, Попов.

Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев, де Пена, Жерсон Родригес, Цыганков.

Нападающие: Супряга, Беседин.

К слову, матч Заря – Динамо состоится уже завтра, 14 марта, начало в 17:00. Добавим, что луганчане занимают третье место в чемпионате, отставая от киевлян на 8 пунктов.

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