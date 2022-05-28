Владислав Супряга попытается реанимировать свою карьеру в Динамо после ужасающей аренды в Сампдории.

"Супряга должна вернуться в Динамо. У Сампдории нет обязательного пункта выкупа, хотя Динамо настаивало. Видите, не убедили итальянцев, и, наверное, для них это оказалось правильным решением.

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Он должен вернуться в Динамо, которое выплатит СК Днепр-1 деньги за полноценные права на футболиста. Там были длинные транши, но сейчас они были полностью выплачены. Супряга возвращается в Динамо и будет выступать там. Речи о СК Днепр-1 сейчас не идет", – заверил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, полугодовая аренда в Сампдорию стала для Супряги настоящим провалом – нападающий отыграл 24 минуты в дебютном матче и больше не вылезал из лавы запасных.

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