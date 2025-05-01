Летом киевское Динамо планирует привлечь в основную команду трех футболистов, которые были арендованы другими клубами.

На летних сборах к расположению киевлян присоединятся трое полузащитников – Навин Малыш, Антон Царенко и Александр Яцык, сообщает Telegram-канал INSIDE UPL. По итогам тренировочных сборов тренерский штаб Динамо примет решение относительно дальнейшей судьбы игроков.

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21-летний Малыш сейчас выступает на правах аренды за полтавскую Ворсклу. Динамо ценит универсальность игрока, в этом сезоне молодой футболист забил 3 гола на позиции опорного полузащитника, хотя начинал сезон как правый защитник.

Антон Царенко летом перешел в польскую Лехию. Руководство Динамо видит в 20-летнем игроке будущую замену Виталию Буяльскому. Отмечается, что Лехия хотела бы оставить Царенко в своем составе, однако в соглашении об аренде футболиста нет права выкупа.

Александр Яцык выступает за Зарю с 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей за луганский клуб, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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