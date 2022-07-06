"Бело-синие" вернут четырех игроков в расположение Динамо U-19, сообщает Динамомания.

Возвращение основы и сэйвы Нещерета в видеообзоре поединка Янг Бойз – Динамо

С юношеской командой продолжат подготовку Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко.

Добавим, что в расположение Динамо вернулись представители сборной Украины, а также два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзёра. Некоторые из них уже сыграли в спарринге с Янг Бойз.

Динамо и Янг Бойз сыграли матч на 3 результата – большой камбэк основы, сейвы Нещерета, упущенные шансы Ваната и Ко