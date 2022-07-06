Динамо вернет четырех игроков в юношескую команду, – СМИ
09:04 - Читати українською
Киевляне определились с судьбой нескольких игроков, находившихся в расположении взрослой команды Динамо.
"Бело-синие" вернут четырех игроков в расположение Динамо U-19, сообщает Динамомания.
Возвращение основы и сэйвы Нещерета в видеообзоре поединка Янг Бойз – Динамо
С юношеской командой продолжат подготовку Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко.
Добавим, что в расположение Динамо вернулись представители сборной Украины, а также два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзёра. Некоторые из них уже сыграли в спарринге с Янг Бойз.
Динамо и Янг Бойз сыграли матч на 3 результата – большой камбэк основы, сейвы Нещерета, упущенные шансы Ваната и Ко
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