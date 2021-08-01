Динамо в рамках дебютного матча в новом сезоне УПЛ принимает Верес. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура УПЛ 2021/22 Динамо Киев – Верес начался в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "2+2", видеотрансляция доступна в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко – Андриевский, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Де Пена – Гармаш.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Леднев, Родрігес, Забарный, Кулач, Кендзёра.

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучеров, Полюлях, Г. Пасич – Гегедош, Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Клёц, Петько, Панасенко, Дахновский, Гечев, Шестаков, Гайдучик.

Что интересно, на сайте УАФ в составе Динамо под номером Андриевского в стартовом составе указан Марко Подоляк – футболист 2004 года рождения.

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